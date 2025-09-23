"Tricolore ad Albanese: una scelta urgente e necessaria"

Il conferimento del Primo Tricolore a Francesca Albanese (foto) è una scelta "non solo congrua, ma anche urgente e necessaria". Lo dice il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari nell’intervento pronunciato in sala Tricolore nel dibattito sull’ordine del giorno presentato da FdI, per la revoca (o la sospensione) del riconoscimento alla relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi.

Secondo Fratelli d’Italia, infatti, Albanese sarebbe una figura divisiva che avrebbe usato parole ambigue su Hamas "che hanno suscitato ampie polemiche in Italia e a livello internazionale". Sul punto il primo cittadino ha replicato che Albanese "ha condannato Hamas e poi ha spiegato che c’è un contesto che non si può ignorare, cioè che non è fatto solo di tagliagole, ma ha vinto elezioni veramente democratiche e ha costruito scuole e ospedali".

Massari ha infine paragonato l’atteggiamento di delegittimazione delle opposizioni simile "a quello usato nei confronti di Roberto Saviano". "Invece di interrogarci su come fermare la guerra, promuovere la pace, affermare i diritti di palestinesi e ebrei la destra reggiana attacca una iniziativa e una relatrice che rappresenta l’Onu e difende il giusto diritto alla vita del popolo di Gaza" ha aggiunto il primo cittadino.

Intanto i circa 900 posti a disposizione per assistere all’incontro con Albanese, in programma domenica 28 settembre al teatro Valli, sono andati esauriti in pochi minuti. L’evento sarà trasmesso in streaming. Nel pomeriggio di lunedì si è inoltre svolta una manifestazione per Gaza promossa dai centri sociali reggiani. In Consiglio comunale è stato infine presentato un ordine del giorno per il “riconoscimento dello Stato di Palestina” proposto dal Pd.