Il Tricolore ad Albanese, Massari: “Glielo ridarei”. La relatrice si scusa: “Dovevo proteggerlo”

Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 – “Conta solo la pace. Albanese? Ritengo sia stato corretto conferirle il Primo Tricolore per riconoscere l’impegno sui diritti umani e il rispetto del diritto internazionale. Ringrazio chi mi ha testimoniato vicinanza e comprendo chi dissente dalle mie parole, ma non cerco scontri né rivendicazioni”.

Il sindaco Marco Massari torna a parlare, tramite una nota stampa, del casus belli di domenica scorsa al Valli, dove è stato fischiato dalla platea dopo aver indicato come condizione necessaria per la pace la liberazione gli ostaggi israeliani e ricordando l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, scatenando la reazione della stessa relatrice speciale Onu per le terre palestinesi occupate (“Il sindaco ha sbagliato, ha detto una cosa non vera. Ma lo perdono. Come diceva Terzani, i terroristi non vanno giustificati, ma vanno capiti”, aveva detto sul palco) generando una scia infinita di polemiche – politiche e non – negli ultimi giorni. Già ieri al Corriere, in un’intervista, aveva detto in sintesi: “Rifarei tutto uguale. In quel contesto era difficile fare un discorso articolato. Lei premiata dopo le sanzioni a cui è stata sottoposta da Usa e Israele? In Consiglio avevamo discusso anche di questo, lei è una rappresentante Onu ed è stata equiparata a criminali internazionali con provvedimenti che minano la libertà”. Massari poi ha confidato di “Non averla più sentita” dopo le polemiche. D’altro canto però l’Albanese, alla trasmissione di Rai3, ‘La confessione’ di Peter Gomez’ in onda stasera, stando alle anticipazioni video, ha fatto una sorta di mea culpa: “Questo sindaco è quello che si è battuto di più perché mi fosse consegnato il Primo Tricolore, e avrei potuto proteggerlo di più e non l’ho fatto”.

Ma se si chiude una polemica, se ne apre un’altra. Col botta e risposta col giornalista Paolo Mieli. L’ex direttore di Corriere e La Stampa, intervenendo alla trasmissione ‘Otto e Mezzo’ di La7 condotta da Lilli Gruber, commentando i fatti del Valli, ha bollato Massari come “povero sindaco e figura patetica”. La replica del primo cittadino non si è fatta attendere: “Non mi conosce ed è passato dal piano politico a quello personale con un giudizio a dir poco superficiale e offensivo, basato su qualche fotogramma strappato a un video”.

Intanto anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ha solidarizzato col sindaco, parlando ieri alla Leopolda a Firenze: “Notevole vedere il palco di Reggio, la città del primo tricolore, pieno di bella gente, un po’ meno notevole vedere che si fischi chi chiede la liberazione degli ostaggi. Questa è stata una brutta pagina. Si può pensare ciò che vuole, non mi piace che si fischi chi chiede la liberazione degli ostaggi”.

Massari ieri ha partecipato per un’ora al corteo-sciopero in città (poi ha raggiunto il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, per una visita istituzionale all’azienda Ognibene Power a Mancasale), facendo una riflessione. “L’abbordaggio alla Flotilla è stata un’azione illegittima del governo israeliano che ha fermato una libera iniziativa umanitaria in acque internazionali. Una mobilitazione che ha visto scendere in piazza più di un milione di persone in tutta Italia, registrando in altre città episodi di violenza e vandalismi che condanniamo con fermezza. Il dramma di Gaza, il dramma di migliaia di persone senza cibo, acqua, medicine, senza la

speranza di una vita normale deve essere al centro della nostra azione. A Gaza è in corso un genocidio, va fermato. C’è una pace giusta per i popoli palestinese ed israeliano da cercare con tutte le nostre forze”, il suo messaggio.