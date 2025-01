Tricolore nato nel...?. Mazzoni rimandata in storia e due sindaci in... matematica

"Quando è nato il Tricolore?". Abbiamo interrogato i politici reggiani. Risultato? Quasi tutti promossi e qualche rimandato agli esami di riparazione. Passa indenne il test senza esitazioni da vero patriota Alessandro Aragona, consigliere regionale Fd’I: "1797". Così come la consigliera Pd Anna Fornili ("Mi sono preparata", scherza) e il consigliere di Avs, Paolo Burani ("Questa era facile, su..."). L’assessore regionale Alessio Mammi, furbescamente aggira l’ostacolo: "228 anni fa, faccio il calcolo...". Dieci in pagella per il deputato Andrea Rossi, il capo di gabinetto del Comune di Reggio, Marco Pedroni, il presidente di Sala del Tricolore Matteo Iori (e ci mancherebbe anche...), la sindaca di Albinea, Roberta Ibattici e il capogruppo Pd in consiglio comunale Riccardo Ghidoni. Per il sindaco di Sant’Ilario Marcello Moretti, buona la seconda: "1897", ma si corregge in un istante: "1797", facendo poi un excursus storico. Rimandata a settembre l’assessora regionale Elena Mazzoni ("1792") corretta subito dall’ex parlamentare pentastellata Maria Edera Spadoni. Rimandato, ma in matematica, il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti ("228 anni fa, quindi 1796"), ma a riparare la media familiare ci ha pensato la moglie nonché assessora all’ambiente a Reggio, Carlotta Bonvicini centrando la data giusta.

dan. p.