Il Primo Tricolore consegnato a Riccardo Muti, Maestro in trionfo al Valli

Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 – Riccardo Muti ha ricevuto questa sera, dalle mani del sindaco Marco Massari, il più alto riconoscimento cittadino, il Primo Tricolore. Il conferimento, sommerso dagli applausi e dall’affetto, è avvenuto al termine di un bellissimo concerto, che ha segnato il ritorno del Maestro direttore d’orchestra a Reggio dopo poco più di dieci anni (l’ultima volta il 17 maggio del 2015), quando suonò sempre in un gremito Teatro Valli. Muti si è esibito a capo dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata nel 2004 e formata da giovani talenti provenienti da tutta Italia. Il riconoscimento a Muti è stato assegnato per i suoi meriti artistici, per i valori sociali veicolati attraverso la musica e per la vicinanza dimostrata alla cittadinanza reggiana.

Riccardo Muti ha ricevuto il più alto riconoscimento cittadino in un gremito teatro Valli

Questo il discorso tenuto questa sera dal sindaco Massari prima della consegna. “Grazie a ‘Fondazione I Teatri’, all’orchestra giovanile Luigi Cherubini e soprattutto al Maestro Riccardo Muti per questa bellissima serata – ha detto il primo cittadino davanti alla platea –. E’ un grande onore conferire il Primo Tricolore, il principale riconoscimento assegnato dalla nostra città, al maestro Riccardo Muti, artista di fama internazionale la cui carriera rappresenta un esempio luminoso di talento, dedizione e rigore. Maestro Muti – ha detto poi il sindaco rivolgendosi direttamente a lui –, la sua straordinaria attività, riconosciuta e celebrata in tutto il mondo, ha saputo coniugare la più alta espressione dell’arte con un profondo impegno civile e sociale, facendo della musica un linguaggio universale di dialogo, di bellezza e di pace. Con la creazione dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini ha dato voce e futuro a generazioni di giovani musicisti, coniugando il valore della tradizione con quello della formazione e dell’educazione, cifre distintive in cui la nostra città si riconosce pienamente. La città di Reggio Emilia, che ha avuto l’onore di accoglierla e di ascoltare la sua arte, riconosce in lei una figura che incarna i valori stessi del primo tricolore: eccellenza, apertura al mondo, capacità di tradurre il talento personale in bene comune”.

Il concerto ha proposto una cavalcata che ha attraversato l’epoca classica e quella romantica: dall’Ouverture dal Coriolano Op. 62 di Beethoven (composizione drammatica e intensa, scritta nel 1807 per la tragedia di von Collin) al Concerto N. 2 in re maggiore per flauto e orchestra di Mozart, con Karl-Heinz Schütz, primo flauto dei Wiener Philharmoniker. Per chiudere con la Sinfonia N. 7 in la maggiore Op. 92, sempre di Beethoven, celebre anche perché Wagner la definì “l’apoteosi della danza”, evocazione di un popolo che affronta con orgoglio la guerra e la storia.

red. cro.