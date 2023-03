Reggio Emilia, il sindaco: “No alla rimozione del tricolore dallo stadio della città”

Per approfondire:

Reggio Emilia, 27 marzo 2023 - Un deciso “no” a ogni forma di cancellazione o rimozione del tricolore dallo stadio cittadino.

Così il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, è intervenuto stamattina sulle intenzioni del Sassuolo Calcio di sostituire la bandiera nazionale sul pannello che campeggia sulla facciata principale del Mapei stadium, con un’opera d’arte: una serigrafia commissionata all’illustratrice reggiana Olimpia Zagnoli. I dettagli erano stati anticipati dal Resto del Carlino di Reggio Emilia, sull'edizione di domenica.

"A oggi non abbiamo avuto conoscenza delle reali intenzioni progettuali di Mapei nei confronti dello stadio, ma non ritengo condivisibile ogni forma di cancellazione o rimozione del legame che storicamente esiste fra la storia di questo stadio e la bandiera tricolore", ha chiosato il primo cittadino.

La rimozione del Tricolore, simbolo della città nella quale è nato il vessillo nazionale, ha riacceso le scintille fra i sostenitori della Reggiana e il club modenese di serie A di proprietà della famiglia Squinzi che nel 2013 ha acquistato all’asta fallimentare per 3,7 milioni di euro l’ex Giglio, costruito e inaugurato nel 1995 anche grazie ai soldi degli abbonamenti pluriennali dei tifosi con una formula a quei tempi visionaria dell’avanguardista Franco Dal Cin, allora patron della Reggiana.

"Prima di tutto devono tenere in considerazione ciò che significa per questa città il Tricolore, dove è nato - ha continuato Vecchi -. Perché quello stadio venne definito 'Stadio Città del Tricolore' e perché il tricolore è la bandiera nazionale. Mi auguro che Mapei possa trovare il modo per cogliere questo aspetto di buon senso".

E conclude: "In questi anni il confronto di Mapei è sempre stato serio e responsabile e devo dare atto di investimenti importanti che lo hanno ulteriormente riqualificato e del tutto evidente però che in questo caso stiamo parlando della relazione che c'è fra lo stadio, la sua storia, il Paese e la bandiera nazionale".