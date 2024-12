Tricolore, un altro Museo. Inaugurato in Sicilia il gemello ’garibaldino’

Da Reggio a Comitini ci sono 1.353,3 chilometri. Un po’ in bici, un po’ a nuoto, prima o poi si arriva. Portato dal vento della libertà che spirava in Italia in quegli anni, a fare idealmente quel viaggio fu il Tricolore. Che nacque, come tutti sappiamo, a Reggio Emilia nel 1797, ma che venne innalzato per la prima volta al cielo quel 3 luglio del 1859, quando la Sicilia e il Paese vennero (temporaneamente) liberati dai Borboni. Il gruppo di patrioti, guidati dal parroco che poi diventò il primo sindaco del paese, lo fecero a Comitini, in provincia di Agrigento. Terre celebri per le origini di Luigi Pirandello e per l’identitaria presenza delle miniere di zolfo, dove lo stesso Pirandello ambientò la bellissima novella ‘Ciaula scopera la luna’. E dove il 4 novembre è stato inaugurato un Museo del Tricolore. Il secondo in Italia, dopo quello che naturalmente ha sede a Reggio.

"L’idea è stata dell’ex prefetto di Agrigento, Filippo Romano, che veniva spesso a Comitini e che amava l’idea di poter aprire un centro di approfondimento – spiega il giornalista Alfonso Bugea –. Dopo l’idea è diventata realtà, con una delegazione che da Comitini è venuta a incontrare l’amministrazione di Reggio nel giugno del 2024, e con la scelta dell’inaugurazione nel giorno della festa delle forze armate".

Il taglio del nastro, al quale hanno partecipato le autorità politiche locali, è stato anche accompagnato da un saluto del sindaco di Reggio, Marco Massari. "Ci congratuliamo per il museo e ci sentiamo quasi fratelli con la città di Comitini, la Comune storia risorgimentale ci lega – ha detto Massari in un videomessaggio –. E sicuramente cominceremo rapporti di vicinanza che legheranno le nostre due comunità". Insomma, prende subito vita una collaborazione che non ha già progetti e dati concreti, ma che prenderà linfa dalle due esperienze virtualmente gemellate.

Intanto in Sicilia, all’interno del museo di Comitini i ragazzi delle scuole fanno lezione e realizzano cartonati di Mazzini e Garibaldi. "I laboratori didattici con i bambini stanno avendo un grande successo – racconta il responsabile siciliano, il professor Benedetto Ranieri –. Con il museo di Reggio ci stiamo già interfacciando da tempo per capire come sarà possibile valorizzarsi assieme".