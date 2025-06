Trinità insorge: "Per noi il Montagna è finito"

"Per noi il Torneo della Montagna è finito, dopo la decisione assurda del Csi che ci ha mandato a zero punti".

Martedì di fuoco per il Trinità che, in seguito al ricorso presentato e vinto dal Tricolore Carpineti Valestra in merito alla gara giocata domenica e pareggiata 2-2, si è visto cancellare direttamente dal Csi anche la vittoria di dieci giorni fa ottenuta contro la Querciolese, rendendo così il provvedimento retroattivo. La società enzana ha violato l’articolo 4 comma f del regolamento, schierando in campo due giocatori deroghe gold di Prima categoria, mentre è possibile utilizzarne soltanto uno; lo scivolone è stato sul guardiano Federico Scalabrini che aveva iniziato la stagione in maglia FalkGalileo (Prima categoria) per poi trasferirsi a dicembre al Celtic Cavriago in Seconda categoria, mentre l’altro atleta derogato era Saliou Keita.

"A questo punto stiamo seriamente pensando di non presentarci alla gara di stasera contro il Castelnovo Capitale (che ovviamente avrebbe la vittoria a tavolino, ndr)" – fanno sapere dal club rientrato dopo 8 anni di assenza nella kermesse pallonara dell’estate reggiana che però sta valutando un controreclamo.

Intanto stasera è in agenda il turno infrasettimanale dei tre gironi da quattro squadre che iniziano il girone discendente (ore 20 i Giovanissimi, ore 21.15 i Dilettanti) con diverse squadre all’ultima spiaggia. E’ il caso del Castellarano, una delle quattro big del girone B di ferro, che sale a Felina contro i padroni di casa: negli ospiti confermati Cheli in porta, Torelli in mediana, Bardeggia in attacco e rientra il difensore reggiano Capiluppi con un colpo a sorpresa a completare il quintetto degli esterni; davanti dovrebbe partire titolare il locale di lusso Marco Peddis (2003).

Nella truppa felinese due cambi obbligati con gli ingaggi del puntero Melloni (Imolese) al posto dello squalificato Isella e debutto per il centrocampista Carannante (Casatese Merate) al posto dell’ex correggese Manuzzi partito per le ferie; blindato il cesenate Gasperoni, protagonista della cinquina rifilata domenica al Cervarezza.

Nel nucleo di residenti entrano in infermeria anche Pellati e Christian Zannoni.

Primo posto in palio nella riedizione della finale dell’anno scorso fra Cervarezza e Villa Minozzo: i termali cambiano assetto inserendo il jolly toscano Giuliani, già avuto in diverse edizioni, il difensore Zanazzi (Villafranca Veronese) e il centrocampista Giannini del Ghiviborgo.

Rosa quasi confermata in blocco per il Villa Minozzo che deve sostituire l’indisponibile Dessena (ex Parma).

Promette scintille anche la sfida Spqm Montecavolo-Cerredolo: ospiti ancora alla caccia del primo hurrà e alle prese col ballottaggio fra i figli di nati Chiossi e Perugi, mentre rientra a centrocampo Serena dall’Adriese. Nei matildici si rivede il duttile Binini (Brescello Piccardo). Rilanciato dal blitz di Cerredolo, il Collagna cerca conferme allo "Spezzani" contro la capolista Baiso/Secchia che ripropone Bonalumi e Jassey. Il team del Crinale non avrà il match-winner Mammetti probabilmente sostituito dal guizzante Pasaro della Fidentina; fiducia rinnovata al trio Bertozzini-Valmori-Barbieri.

Primo posto in palio al "Maracanà" fra il Carpineti e la Querciolese in una serata in cui il club di casa ricorderà lo storico presidente Arnaldo Baldelli, alla guida della società durante il tris di successi datati 1982, 1985 e 1986.

Il programma con sedi, orari e arbitri (ore 20 i Giovanissimi, ore 21.15 i Dilettanti). Girone A: Baiso/Secchia (7)-Collagna (3) a Baiso (Bocedi e Bonafini); Spqm Montecavolo (4)-Cerredolo (2) a Quattro Castella (Novello e Solito). Girone B: Cervarezza (6)-Villa Minozzo (6) al Centro Coni di Castelnovo Monti (De Iure e Canovi); Felina (4)-Castellarano (1) a Felina (De Carluccio e Manco). Girone C: Tricolore Carpineti Valestra (7)-Querciolese (4) a Carpineti (Venerio e Domenico Colloca); Trinità (0)-Castelnovo Capitale (5) a Ciano d’Enza (quaterna del Csi di Parma).