Trinità, ripristinato l’ambulatorio: ecco il medico Pilato

A breve sarà ripristinato l’ambulatorio medico accanto alla farmacia di Trinità. Finalmente gli abitanti della bella frazione collinare e delle località circostanti potranno nuovamente contare su questo importante presidio. Lo ha comunicato il Comune di Canossa, spiegando che nell’ambulatorio dedicato ai medici di famiglia prenderà servizio il dottor Emanuele Pilato: "Grazie alla stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e il prezioso contributo del dottor Pilato, si rende possibile un servizio fondamentale per i cittadini. A breve comunicheremo l’indicazione del giorno di apertura e gli orari dedicati". In questi giorni si stanno allestendo i locali. La popolazione di Canossa dal 12 novembre può anche contare sui nuovi laboratori medici allestiti in un’ala della stazione ferroviaria dal Comune con un investimento di oltre 39mila euro. Proprio qui opera abitualmente il dottor Pilato, in associazione con la dottoressa Silvia Radu. La disponibilità di un medico di medicina generale disposto a lavorare lontano dai grossi centri è di questi tempi un’eccezionale risorsa. Molte zone sono scoperte e i dottori preferiscono lavorare nelle medicine di gruppo. A febbraio, il Dipartimento cure primarie Ausl spiegava che "nel 2023 sono state pubblicate 47 zone carenti e ne sono state assegnate 34, cioè il 72%. Nel primo semestre del 2022 la copertura era solo dell’8%, nel secondo semestre 2022 del 52%. A oggi sono 309 i medici di medicina generale in provincia, di cui 282 titolari e 27 provvisori".

Francesca Chilloni