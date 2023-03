Trio Srl-negozi Bep’s cerca quattro commessi

Trio Srl-negozi Bep’s, rivenditore al dettaglio di ricambi e accessori per auto e moto, ricerca quattro addetti (o addette) alle vendite con esperienza per il negozio di Reggio Emilia (situato in via Nicolò Copernico 32). Le risorse ricercate si occuperanno di vendita, assistenza alla vendita, servizio clienti e sistemazione reparto.

Si richiede obbligatoriamente il possesso di patente B e mezzo proprio.

È preferibile aver conseguito il diploma di scuola media superiore. Si chiede anche una discreta conoscenza circa l’utilizzo del Personal Computer.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato per 40 ore settimanali su cinque giornate lavorative programmate trimestralmente.

Qualifica Istat: Commessi delle vendite al minuto.

Centro per l’impiego di Reggio Emilia.