Trio Vinaigrette per la Far

Il programma di eventi della Far – Famiglia Artistica Reggiana – prosegue oggi alle 18 al teatro San Prospero di via Guidelli con il concerto a cura del Conservatorio Peri-Marulo di Reggio e Castelnovo Monti. Si esibisce il Trio Vinaigrette con brani di Gioacchino Rossini (Ouverture de "La Pietra del Paragone"), Gabriel Faurè (Nocturne no. 1 "La Rose" della raccolta"Le Bouquet" Op. 64), Dimitri Shostakovich (Preludio e Gavotte dai "cinque pezzi per due violini e pianoforte"), Franz Schubert ("Stänchen"), Haendel ("Ombra Mai Fu"), Granados (Danse Espanol n. 2 "Oriental"), fino all’Ouverture de "Il Barbiere di Siviglia) di Rossini.