Trionfo al femminile per ’Gelato per due’

Una esperta in gelateria e una cuoca maestra fra i fornelli hanno ottenuto pieno successo al concorso "Gelato a due" alla mostra internazionale del Gelato che si è svolta a Longarone, all’ombra delle Dolomiti, in occasione di una manifestazione tra le più antiche dedicate al gelato. Due donne, uno chef e un gelatiere, arrivate dal Reggiano hanno dominato nella loro categoria.

Si tratta di Lubka Nedeltcheva, titolare della Gelateria Alfieri in centro a San Martino in Rio, e di Dorina Burlacu, chef di origine rumena e molto nota come cuoca e insegnante a Reggio. Insieme hanno preso parte al concorso internazionale, ottenendo il riconoscimento come "Migliore innovazione della preparazione" attraverso un antipasto particolarmente innovativo, che unisce un gelato a basso contenuto calorico e basso indice glicemico con la pasta fresca in equilibrio con ingredienti terra-mare.

Dunque unire la fantasia dello chef con prodotti di uso comune in cucina alla qualità del gelato ha permesso di presentare un piatto particolare, che si è distinto non solo per il gusto ma anche per la sua presentazione alla vista, che ha letteralmente conquistato la giuria.

"Abbiamo ottenuto successo – spiega Lubka – con un gelato Mare e Monti, che ho realizzato con Dorina, chef specializzata in nutrizione culinaria. Il concorso ha previsto un lavoro comune tra chef e gelatiere, attraverso la preparazione di piatti che possano raccontare il territorio locale. Abbiamo presentato un piatto gourmet che ha abbinato il gelato all’interno di un antipasto, un primo, un secondo, una pizza o street food e un dessert al piatto. Ma sempre con protagonista il gelato".

Un modo per dimostrare come il gelato – che ora viene proposto in ogni gusto – possa valorizzare anche antipasti, primi o secondi piatti a base di pesce o carne. Lubka Nedeltcheva non è nuova a concorsi, gare e importanti premi in varie regioni del Bel Paese, avendo ottenuto anche un ottimo piazzamento alla manifestazione del "Miglior gelato d’Italia", grazie a passione, competenza e qualità della materia prima.

Antonio Lecci