Trionfo della Roger Gracie Academy al campionato nazionale di Jiu Jitsu a Firenze

Grande soddisfazione per la Roger Gracie Academy di Reggio Emilia al campionato nazionale organizzato dall’Unione Italiana Jiu Jitsu. A Firenze, dal 23 al 25 Maggio scorso, si sono disputati i campionati italiani di Brazilian Jiu Jitsu, disciplina marziale, sport da combattimento e metodo di difesa personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra. La kermesse più importante a livello italiano si è svolta al Pala Wanny di Firenze in una cornice importante di pubblico e ha visto l’accademia reggiana diretta dal maestro Wesley Lopes Caixeta fare incetta di ori e altre medaglie al collo, con il risultato più significativo ottenuto dal baby atleta nato nel 2019, Maksym Vashkurail. Il bambino è stato accompagnato dalla ’famiglia’ dell’Academy, composta dal maestro Wesley Lopez e dai due assistenti Alex Zambonelli e Giuseppe Signorino. Nella categoria Kids, Maks ha dimostrato di aver appreso molti degli insegnamenti nei due anni di pratica, ottenendo la medaglia d’oro dopo una dura lotta. Il maestro Wesley Lopes Caixeta si è laureato campione italiano nella categoria Adult Ultra Heavy cinture nere e Armando Ganapini campione italiano nella disciplina con kimono e grappling sfidando il croato Branislav Nikolic per la categoria Ultra Heavy Adult. Inoltre, Luca Trombi si è classificato al terzo posto nella categoria Adult Medio Massimi e Marcello Martilli ha concluso al secondo posto di categoria e terzo posto assoluto nella categoria Ultra Heavy Master 1. Un viaggio di ritorno dalla Toscana sicuramente con tante gratificazioni per la Roger Gracie Academy, palestra reggiana di arti marziali, filiale della celebre palestra fondata dal pluricampione Roger Gracie, dove la base è il Brazilian Jiu Jitsu ma dove c’è posto anche per la pratica del grappling, del muay thai e della kick boxing.

Cesare Corbelli