Trionfo di piante di plastica: pare un aeroporto

Giamprimo Bertoni (*)

Mi trovo in difficoltà a commentare il nuovo Mercato Coperto. La prima sensazione è a dir poco mortificante considerato il luogo. Una struttura architettonica di grande pregio che forse non meritava un simile trattamento. Fin dall’ingresso sulla via Emilia offendono la vista due insegne a bandiera degne di un centro commerciale di periferia. Se la proprietà non fosse del Comune a qualsiasi privato sarebbe giustamente stato impedito una simile luminaria in centro storico. Ma non tutti sono uguali. Però magari dare il buon esempio…

(*) architetto