Trionfo reggiano ai campionati italiani di nuoto delle Polizie Locali a Palermo

Arrivano altre soddisfazioni dai campionati italiani di nuoto riservati alle Polizie Locali che si sono tenuti nelle settimane scorse a Palermo. Il team reggiano, composto dal vicecomandante dell’Unione Val d’Enza e commissario maggiore Alberto Scolari e dall’agente scelto Diego Mercantili, appartenente all’Unione Appennino reggiano, hanno tenuto in alto i colori della nostra terra. Scolari come al solito ha fatto il pieno di medaglie, aggiudicandosi tre titoli: nei 50 e 100 dorso e soprattutto nei 50 farfalla, imponendosi su una concorrenza estremamente agguerrita. Mercantili, atleta con un ottimo passato da agonista, ha ottenuto lo stesso risultato imponendosi, con ottimi riscontri cronometrici, nei 50 farfalla, nei 100 misti e nei 100 stile libero. Nelle premiazioni finali, in un lotto di ben 11 Gruppi Sportivi, la compagine reggiana con solo due atleti si è comunque aggiudicata l’ottava posizione. Grande soddisfazione e vive congratulazioni per i risultati conseguiti sono arrivati dal comandante dell’Unione Val d’Enza Davide Grazioli e dal responsabile del settore nuoto Ermete Colli oltre che dall’allenatore Enrico Cacciamanni.

f.p.