1 Ruote Libere accusa

Autotrasporto, l’organizzazione Ruote Libere accusa: "Triplice stangata di inizio anno: pedaggi, assicurazioni e accise. L’anno nuovo inizia con una triplice brutta notizia per gli autotrasportatori italiani. Percorrere le autostrade del nostro Paese dal primo gennaio costa infatti mediamente di più, e in alcuni casi molto di più".

2 "Punito il settore"

"Punire in questo modo un settore già compromesso come l’autotrasporto credo sia inaccettabile - dice la la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini -. Parliamo peraltro di aumenti che poco hanno a che vedere con dinamiche di mercato e proprio per questo risultano ancor più odiosi. Le risorse stanziate nella manovra di Bilancio per cercare di ridurre il caro-bollette, alla prova dei fatti, sembrano essere state trovate spremendo gli utenti della strada, in primis proprio i camionisti".