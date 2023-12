Tripudio al PalaFanticini con i duecento ragazzini del Progetto Aurora

Il PalaFanticini ha ospitato la festa del Progetto Aurora: la società di via Adua la organizza ogni due anni, facendo sfilare le proprie squadre di fronte ai genitori. Il Progetto vanta oltre 200 atleti: dai bimbi del 2018 fino ai ragazzi del 2007. Ad ogni atleta è stato regalato l’album delle figurine con le foto di tutti i tesserati. Il presidente Gianni Salsi (sono presidenti anche Ermanno Valenti e Ezio Siligardi) ha consegnato una pergamena ricordo a Max Tarabelloni, uno degli allenatori della società; è stata premiata anche Paola Rondanini, main sponsor (è titolare del Conad Le Vele) del Progetto Aurora da sempre, con un mazzo di fiori. Poi via ai giochi di prestigio del mago Simone. Alla festa è intervenuto anche Antonio Varini, responsabile degli osservatori dell’attività di base del Sassuolo. Bello il finale: lo stesso Varini ha regalato la maglia di Laurienté a uno dei bimbi, mentre Gianluca Vecchi (responsabile del vivaio della Reggiana e in occasione di questa festa presentatore) ha donato un completo della Reggiana.