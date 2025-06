Tris di colpi per la Bagnolese. Tra i pali Catellani

Conferma in casa Lentigione per la prossima Serie D: rimane Simone Alessandrini, seconda punta che mercoledì spegnerà 25 candeline. Per lui nel passato campionato un buon rendimento: 33 presenze, 6 reti, 4 assist. In Promozione confermato allo Sporting Scandiano Luca Barbieri, attaccante ’98. Bel colpo del Vezzano: ecco Tommaso Stradi, trequartista mancino del 2000 ex Atletico Bibbiano Canossa. Tris di colpi per la Bagnolese: ecco il portiere del 2001 Alessandro Catellani (foto) dalla Virtus Libertas, in difesa Simone Pederzoli dalla Sammartinese (classe 2000), e in attacco il classe 1996 Kreshnik Zogu, anche lui ex Sammartinese di grande talento. Per il Casalgrande in arrivo Alberto Malavasi, attaccante del 2006 ex Lentigione. Al Luzzara rimane ufficialmente Antonio Oliverio, difensore del 1993. In Prima categoria si muove il Celtic Cavriago: preso Davide Corradi, portiere del 2005 ex Masone. Arrivano anche i centrocampisti Ayoub Marouf (dalla FalkGalileo, è del 2004) e Tommaso Marani (ex Daino, classe 2006). Saluta, invece, Giuseppe Riella, attaccante del 1994 che scende in Seconda alla Casalgrandese. Aria di continuità, a proposito di Seconda, in casa United Albinea: restano in quattro. Si tratta di Giacomo Sassi (attaccante del 2002), di Alex Bertolani (centrocampista del 2001), dell’esperto attaccante del 1993 Antonio Ferrante, e di Andrea Bigliardi, centrocampista del 1997. La Campeginese prende dal Vezzano Giuseppe Mercadante, centrocampista del 2004. Prende forma la nuova BoMa Fellegara: il mister sarà Fabio Troccoli (ex Rubierese tra le altre), affiancato da Bulku Sokol. Preparatore portieri: Stefano Valenti. Come massaggiatore ecco Daniele Ponzoni.

g.m.