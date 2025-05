Trofeo San Lucio, sfida tra casari. Il primo premio a Luciano Catellani

Il formaggio del caseificio "I sapori delle Vacche Rosse" di Luciano Catellani si è aggiudicato il primo premio di categoria al Trofeo San Lucio, il più prestigioso riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza del settore lattiero-caseario. La sfida si è svolta il primo maggio nel castello visconteo di Pandino, nel Cremonese. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 300 formaggi di oltre 100 caseifici da tutta Italia, che si sono sfidati in 23 categorie di concorso, spaziando dai freschi a quelli stagionati, da produzioni storiche a interpretazioni più innovative.

A ritirare il premio il giovane casaro Manuel Aguzzoli, che aveva presentato uno stagionato 25 mesi; si tratta di un formaggio più morbido e dolce al palato rispetto al Grana o al Parmigiano Reggiano, ma che preserva tutte le caratteristiche organolettiche derivate dall’alimentazione delle bovine di Razza rossa reggiana che vengono allevate in un podere sul confine tra Cavriago, Bibbiano e Montecchio.

Proprio quella razza che stava per estinguersi e che, a metà anni 80, la famiglia Catellani di Cavriago iniziò ad allevare per "rimettere in produzione un formaggio fatto solamente con il latte di Vacca Rossa in purezza". Il fratello di Luciano, Matteo, con la sua "Grana d’Oro" ad esempio è specializzato proprio in Parmigiano Reggiano delle mucche fulve. Il premio, promosso da Asso Casearia Pandino, da anni si pone l’obiettivo di "celebrare il lavoro, la passione e la competenza dei maestri casari italiani, protagonisti silenziosi di una delle filiere agroalimentari più identitarie del nostro Paese", che conta oltre 50 Dop riconosciute a livello europeo.

I formaggi in gara sono stati giudicati da una giuria composta da 80 Maestri Assaggiatori Onaf, tecnologi alimentari e casari professionisti. Il vincitore assoluto, primo tra i primi, è stato un grande classico del Made in Italy: un Taleggio Dop, del caseificio Defendi Luigi, di Caravaggio, nel bergamasco. "Il Trofeo San Lucio non è solo un premio, è un messaggio di fiducia verso il futuro del nostro settore - ha dichiarato Daniele Bassi, presidente di Asso Casearia Pandino -. Premiamo la qualità, ma soprattutto la dedizione, la professionalità e la capacità di innovare senza perdere il legame con la tradizione".

Francesca Chilloni