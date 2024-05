Trofeo Speroni, sfida tra promesse del football

Andrà oggi in scena un prestigioso torneo giovanile: si tratta del "Trofeo Speroni", giunto alla quinta edizione. Si gioca dalle ore 9.15 presso i campi di Castelnovo Sotto (comunale) e Meletole (il "Ristori"). È una manifestazione nazionale di calcio a 9 che coinvolge i ragazzini del 2012 per i dilettanti e quelli del 2013 per i professionisti. Le squadre partecipanti sono 20: Progetto Intesa (che organizza l’evento insieme agli "Amatori del Birrino" e a "Meletolè" e col patrocinio del comune di Castelnovo Sotto), Reggiana, Milan, Torino, Spezia, Empoli, Cremonese, Spal, Pisa, Parma, Modena, Bologna, Monza, Cittadella, Sudtirol, Perugia, Piacenza, Sassuolo, Albinoleffe e Como. Questa edizione, la quinta, sarà all’insegna del ricordo: poco più di un mese fa, infatti, è scomparso prematuramente (49 anni) Giuseppe Speroni (foto), che faceva parte dell’impresa di famiglia (main sponsor del torneo) e che era tra gli organizzatori. La notizia colpì profondamente la comunità di Castelnovo Sotto. Nel momento delle premiazioni ci saranno attimi di commozione, con la famiglia di Giuseppe Speroni presente in memoria del caro defunto.

Tornando al campo: il torneo a livello tecnico sarà d’alto profilo. Lo dimostrano la presenza di ben 18 società professionistiche (che, come detto, giocheranno con i nati nel 2013) e due che militano nei dilettanti (il Progetto Intesa e il Piacenza, che milita in Serie D, che scenderanno in campo coi 2012).

Si comincia alle ore 9.15 con le partite divise tra i campi di Castelnovo Sotto e Meletole: sarà un sabato di divertimento per i ragazzi, di grande calcio giovanile, e sempre nel segno del ricordo di Giuseppe Speroni.

Il calendario prevede come prime partite, alle ore 9.15, Reggiana-Perugia a Castelnovo e Progetto Intesa-Modena a Meletole. Poi di seguito in mattinata tutte le altre partite della prima fase. Al pomeriggio si ripartirà alle 14.30, fino alle 18.20. Alle 18.40 previste le premiazioni per tutte le squadre, con medaglie a tutti e coppe ai primi classificati. Squadre divise in quattro gironi (a, b, c, d). La fase mattutina prevede gare da un tempo da 18 minuti, quella pomeridiana gare da un tempo da 15’.