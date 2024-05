Tromba d’aria e grandinata. La conta dei danni nella Bassa in cimiteri, aziende e scuole

Un cimitero devastato dalla furia del vento, un tetto volato sulla recinzione di un’azienda, grandine e bomba d’acqua ad allagare scantinati, parchi, strade e due scuole d’infanzia. E’ fra Novellara, Gualtieri e Reggiolo che si notano ancora gli effetti del violentissimo temporale, con grandine e tromba d’aria, che si è abbattuto l’altra sera sulla Bassa Reggiana. A Santa Vittoria di Gualtieri è stato devastato il cimitero. O, almeno, la parte più storica. Quella più recente, infatti, è stata lasciata intatta dalla tromba d’aria in grado di abbattere come fuscelli le robuste lapidi in cemento e in marmo. Ieri i tecnici di Comune e Sabar hanno lavorato per rimettere l’area in sicurezza. E si attendono le disposizioni delle famiglie proprietarie per decidere il destino delle lapidi irrimediabilmente danneggiate. Sempre a Santa Vittoria gravi danni alle coperture di abitazioni. Una di queste, con una pesante lastra in metallo, si è staccata dal tetto, volando fin contro l’azienda Ferretti International, sull’ex Statale 63, andando a distruggere parte della vetrata del capannone, fino a fermarsi contro la recinzione. "Proprio la recinzione – fa notare il titolare Helenio Ferretti – ha evitato che la grossa lastra potesse finire sulla strada, con conseguenze facilmente prevedibili". Un altro pezzo in metallo è volato contro un palo in cemento, per poi rimbalzare contro i vetri degli uffici. Per fortuna da alcune decine di minuti i locali erano vuoti. Ora si sta lavorando per ripulire gli spazi dell’azienda da rottami e detriti. Nella vicina Novellara e a Reggiolo ci sono stati soprattutto problemi dovuti a grandine e ad allagamenti di strade e scantinati. Il fossato della Rocca comunale è tornato a riempirsi d’acqua, come nei secoli passati. Ma a farne le spese sono state soprattutto le scuole d’infanzia di via Indipendenza, ieri chiuse per consentire di ripristinare le condizioni di sicurezza, dopo che la forte pioggia con grandine ha provocato evidenti infiltrazioni e danni al controsoffitto. Si potrà riaprire l’attività alle due scuole già lunedì, almeno per il servizio mattutino. Per le ore successive occorre ripristinare la totale salubrità degli ambienti, dove si è creato un ambiente molto umido. Non mancano le polemiche: il candidato sindaco Alessandro Cagossi di Novellara Democratica Civica ha verificato come alcuni tombini non abbiano funzionato.