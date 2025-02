"Troppa burocrazia e poco decoro"

Chi invoca più decoro per il centro è Emanuela Algeri dell’Edicola Emma di piazza XXIV Maggio, attiva da anni nell’organizzazione di eventi in zona: "I proprietari di negozi sfitti dovrebbero pulire e tenere in ordine. Si potrebbe pensare a delle fioriere o fiori nelle aiuole che poi noi esercenti cureremmo, però il Comune dovrebbe essere meno burocratico; ho lanciato la proposta ma chiedono un progetto, noi abbiamo già un lavoro, dovrebbero venirci incontro rendendo loro concrete le nostre idee. Poi punterei sul turismo, ci sono tante cose da vedere, per esempio abbiamo un gioiello come la chiesa di San Girolamo: è vero, c’è internet, ma dei depliant nei negozi porterebbero ad una maggiore fruibilità".