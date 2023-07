"Troppe buche, la strada non è sicura Hanno messo i 30 all’ora: è assurdo"

ALBINEAVIANO

"Chiediamo alla Provincia di asfaltare la strada provinciale 63 Albinea-Regnano-Casina per garantire una maggiore sicurezza ai mezzi in transito". L’appello è stato lanciato da un cittadino di Viano, preoccupato per le condizioni della sp63. "Da tanti anni sull’arteria mancano gli interventi per l’asfaltatura", spiega il cittadino-automobilista che ha contattato il nostro giornale per denunciare la situazione di percolo.

"Servirebbe certamente una maggiore manutenzione straordinaria nel tratto di Albinea-Regnano-Casina. Si tratta di una strada piuttosto tortuosa e pericolosa – rimarca il cittadino – che potrebbe anche causare dei rischi ai tanti ciclisti che spesso incontriamo. La strada attualmente non è sicura. Domandiamo pertanto alla Provincia di asfaltarla e di eseguire pure un sopralluogo urgente per verificare i problemi. Il cantoniere passa e sistema le ‘crepe’ presenti, ma non è un’attività sicuramente sufficiente per assicurare la sicurezza ai mezzi in transito".

L’automobilista vianese ha segnalato pure la presenza di "dislivelli importanti e tanti sono i tratti dissestati che è indispensabile sistemare al più presto per evitare possibili danni alle auto in viaggio. Probabilmente, assieme ad altre tre-quattro persone, sarà organizzata e promossa una raccolta firme: in tanti hanno già annunciato la propria disponibilità a sottoscrivere l’eventuale petizione per richiedere l’asfaltatura. L’affluenza dei ciclisti, soprattutto nei weekend, è importante e la strada non garantisce la transitabilità in sicurezza".

Un altro problema è il rispetto del limite dei trenta km all’ora. "E’ stata inspiegabilmente installata la segnaletica del limite dei trenta chilometri orari – sottolinea sempre il cittadino di Viano –. Non capiamo però il limite di velocità perché è impossibile rispettarlo. Forse è stato imposto a causa della pericolosità della strada? Chiediamo risposte e speriamo comunque in un suo miglioramento in quanto le sue condizioni sono piuttosto precarie.

Ricordiamo che è una strada frequentata anche dai tanti residenti delle frazioni di Viano".

Il sindaco di Albinea Nico Giberti e consigliere delegato alle infrastrutture della Provincia, da noi interpellato dopo le proteste e lamentele sulla sp63, ha risposto al cittadino assicurando la sua attenzione per la strada: "Raccogliamo e ringraziamo per la puntuale segnalazione – evidenzia il primo cittadino Giberti –. Dopo aver anticipato le asfaltature utili al passaggio del Giro d’Italia, stanno per iniziare le asfaltature anche nel quadrante sud della provincia. Quindi verificheremo ed eventualmente aggiorneremo il piano degli interventi".

Matteo Barca