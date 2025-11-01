Troppi 7 anni di contratti a termine. Prof di religione vince la causa, ventimila euro di risarcimento

Usare il sistema dei contratti precari, a scadenza anno per anno, è consentito.

Non è invece consentito abusare di questo tipo di accordo. Sono numerosi i ricorsi che insegnanti precari da troppo tempo hanno presentato alle sezioni lavoro dei tribunali di competenza.

E gran parte di questi ricorsi sono stati accolti, con il Ministero dell’Istruzione chiamato a risarcire gli insegnanti costretti a troppi anni di precariato rispetto a quanto previsto dalla normativa.

La questione interessa in particolare gli insegnanti di religione. Tra loro un docente impegnato ormai da tempo alla scuola media dell’istituto De Sactis di Poviglio, assunto con contratti a tempo determinato dal 2018 fino al 2025, rinnovato anno dopo anno, dall’1 agosto al 31 luglio. Lamentando una "illegittima reiterazione dei contratti stipulati con l’amministrazione scolastica per un periodo superiore a 36 mesi", l’insegnante della scuola povigliese ha chiesto un risarcimento danni, assistito nella causa dall’avvocato Veronica Pepoli del Foro di Rimini, esperta in questo settore, essendosi occupata di vari simili casi. E alla fine il ricorso del docente è stato accolto, con il Ministero chiamato a risarcire una somma di ventimila euro, ovvero l’ammontare di sette mensilità dell’ultima retribuzione lorda. Secondo i giudici della sezione lavoro, infatti, è vero che agli insegnanti di religione sia riservata una discreta percentuale di posti non di ruolo, proprio per garantire la flessibilità dovuta alla scelta degli studenti di avvalersi o meno di questa materia, ma non si può abusare di questi contratti.

"Alcuni dei docenti – sottolinea l’avvocato Pepoli – sono andati avanti con i ricorsi anche se, da quest’anno, sono diventati finalmente di ruolo dopo aver partecipato al concorso".

Dunque, anche per chi ha ottenuto la tanto attesa assunzione dopo il concorso, è stato possibile fare causa per tutti gli anni di precariato.

Tra gli insegnanti figurano pure docenti rimasti precari anche per tre decenni, sempre con i risarcimenti calcolati in base agli stipendi percepiti.

Antonio Lecci