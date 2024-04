"Troppi disagi, i medicinali si potrebbero ritirare in farmacia"

– Segue dalla prima –

(...) Per non parlare poi dei presidi medici per i diabetici (aghi pungidito, strisce reagenti…), che i pazienti possono ritirare ‘in mutua’ solo in ospedale, con relativo disagio. Esiste la possibilità, prevista da un accordo regionale, di rendere le farmacie delle zone disagiate geograficamente l’unico punto di distribuzione dei farmaci, consentendo ai pazienti di ritirare in farmacia tutti i farmaci di cui necessitano (e anche i suddetti presidi per i diabetici). Peccato che di questa proposta nessuno voglia discutere e che persino gli amministratori pubblici non la considerino. Oltre a minori disagi per i pazienti, avremmo meno sprechi e faciliteremmo l’adesione e l’aderenza alla terapia dei pazienti. Sul tema spostamenti, ricordiamo che le farmacie, in base a leggi nazionali e regionali, possono effettuare in modalità ‘telemedicina’ elettrocardiogrammi, holter cardiaci e pressori, refertati da medici autorizzati e strutture certificate. Potrebbero anche farlo in convenzione col sistema sanitario regionale, se solo si applicasse una legge che ha già stanziato fondi nazionali ad hoc (zero costi per la Regione). Si abbatterebbero le liste di attesa, i pazienti potrebbero effettuarli in paese, si valorizzerebbero le farmacie come parte integrante, anche per i servizi, del sistema sanitario nazionale e si eviterebbe che tali fondi si fosse costretti a restituirli (come accadrà in caso di non impiego e rendicontazione entro fine anno). Esistono le possibilità per migliorare la sanità territoriale e di integrare gli ‘attori’ sul territorio, sfruttando la capillarità delle farmacie (presenti anche in paesi e frazioni sprovvisti anche di medici…). Le farmacie ci sono, le leggi e i fondi pure. È così rivoluzionaria la normalità che prevede la valorizzazione delle potenzialità esistenti? A qualcuno interessa tale sfida?

Giuseppe Delfini

Presidente Federfarma Reggio