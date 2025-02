"Troppi furti e insicurezza"

Uno degli aspetti interessanti dell’associazione Plai è l’aiuto reciproco fra connazionali, in particolare i consigli per aprire nuovi business da parte di chi è già affermato, come Vadim Glisevici: "Da settembre 2008 ho iniziato a lavorare a Reggio Emilia e attualmente gestisco un bellissimo ristorante-pizzeria ’La Grande Mela’ a Cella. A Reggio Emilia, come in tutta Italia, manca la sicurezza sulle strade, ci sono troppi furti e molte persone non vogliono lavorare. La nostra però è una città bellissima che, al momento, sta vivendo un grande sviluppo. Personalmente collaboro con l’associazione Plai da più di due anni e insieme stiamo realizzando grandi progetti: solo uniti e con impegno si può realizzare tutto".