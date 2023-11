"Troppi in giro con patente sospesa"

Presidente, a Caprara due vitime e il solito solito corollario: conducente in fuga, patente sospesa...

Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione, è quasi indignato: l’ennesima tragedia non può essere annoverata nell’elenco delle cose che capitano. "Un fatto di una gravità folle. Che si ripete. Tanti girano con la patente sospesa".

Il camion aveva un carico eccessivo.

"Si ricorda le famose pese pubbliche? Sono quasi sparite".

E come si fa?

"Quando io, agente, voglio verificare il peso di un camion devo chiedere a un privato. Chiaro che c’è un certo imbarazzo. Poi aggiungiamo il problema delle poche pattuglie".

Perché si scappa dopo aver causato un incidente?

"E’ mancanza di rispetto verso l’altra persona. Un senso di impunità mentale. A Reggio i pedoni investiti sono passati da uno a sei. Questo la dice lunga sulla distrazione di chi guida, prima causa dei sinistri".

E a seguire?

"Mancata precedenza e passaggio col rosso. Non c’è rispetto verso l’altro, appunto".

Per fermare gli ubriachi cosa si può fare?

"Speriamo che l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del mezzo se il conducente ha bevuto, si riveli un’arma importante. Dovrebbe essere installato dal 2024".

L’Osservatorio cosa fa?

"Noi come Regione regaliamo l’etilometro monouso. Basta chiederlo in farmacia. Sarebbe bello se ciascuno lo portasse con sé. Esci dal ristorante e prima di salire in auto sei in grado di valutare se puoi guidare. Bastano 30 secondi".

Chi beve di più?

"Gli over più dei giovani".

Scappare dopo l’incidente serve solo a peggiorare le cose.

"Sì. Il 92% delle persone viene identificato. Se si fugge il reato cambia".

Ma le pene poi sono severe?

"Diciamo che nessuno paga molto. Si finisce ai domiciliari per un po’...".

Capitolo assicurazioni. Tanti automobilisti in giro senza polizza. Ma le telecamere intelligenti non leggono tutte le targhe?

"Sì, ma il targasystem non mi permette di inviare una lettera a casa di chi non è assicurato. Lo devo fermare per strada. Chiaro che così non va bene".

Altro tema: i bimbi abbandonati a sé, senza seggiolini o cinture.

"In caso di incidente i bimbi diventano proiettili".

E i telefonini?

"Il nuovo codice prevederà il ritiro immediato della patente. Finalmente".

a.fio.