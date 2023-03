Troppi incidenti in via Molinazza, il gruppo misto chiede interventi

Una maggiore sicurezza stradale in via Molinazza a Fellegara. La richiesta arriva da un’interrogazione dei consiglieri del gruppo misto Chiara Ferrari e Alessandro Nironi Ferraroni. La minoranza interviene dopo "gli incidenti mortali avvenuti in via Molinazza e le numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti l’eccessiva velocità degli autoveicoli lungo un segmento estremamente pericoloso per scarse visibilità e manutenzione".

L’opposizione denuncia "l’inesistente illuminazione lungo tutto il percorso interessato, l’incuria della vegetazione presente lungo le ripe e uno spessore del manto stradale troppo elevato tale da rendere insicura la viabilità dei mezzi in transito. Tra il margine della strada e l’inizio della banchina è a evidente una conformazione prominente dovuta a diverse stratificazioni sovrapposte di asfalto".

Ferrari e Nironi Ferraroni chiedono all’amministrazione quali sono le opere che intende eseguire per "rendere il tratto stradale di via Molinazza sicuro" e le motivazioni della "mancata scarificazione, negli anni passati, della massicciata stradale che porterebbe a un livellamento del manto rispetto al margine della strada, rendendo il tragitto più sicuro e scongiurando il rischio di incidenti". I consiglieri domandano chiarimenti sulla possibile installazione di una rete di illuminazione per migliorare la visibilità. Il sindaco Nasciuti, dopo il tragico incidente della scorsa settimana, aveva annunciato l’arrivo dell’autovelox.

m.b.