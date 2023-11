Si riorganizzano i seggi elettorali per il superamento del numero massimo di 1.200 elettori della sezione 1, i residenti delle vie Lenin, Pietro Morgotti, Carlo Salati e Nuovo Risorgimento sono stati spostati alla sezione 4, che permette un assorbimento degli elettori in eccesso della 1. Il Comune ha chiesto l’apertura di un quinto seggio, per facilitare le operazioni per tutti, ma la soluzione è stata negata.