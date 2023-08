Troppi pregiudicati Chiuso il bar Heman per cinque giorni Il Questore Giuseppe Maggese ha disposto il sigillo al bar Heman di via Emilia San Pietro per cinque giorni in ottemperanza all'ex articolo 100 del Tulps. Gli agenti di polizia avevano notato un assembramento di persone con precedenti penali. Un mese prima era stato aggredito un giornalista.