"Troppi problemi e poca collaborazione"

Chiede dialogo e collaborazione alla maggioranza di governo, il gruppo di minoranza ‘Vivere Ventasso’, che non risparmia, però, critiche a chi amministra: "Con disagio coltiviamo la polemica con l’Amministrazione per le sue inadempienze. Prendiamo atto innanzitutto che nessuna delle contestazioni mosse ha ricevuto la smentita. Sono pervenute solo vaghe attribuzioni di colpa a precedenti amministrazioni, ad Enti Pubblici o privati e persino alle stesse opposizioni". La minoranza segnala alcune parziali ‘non risposte’ della maggioranza tra cui: "l’avanzo di amministrazione con il contributo premiale, la chiusura di uffici postali e sportelli bancari, la chiusura della Casa di Carità a Busana è colpa del clero che non ha trovato un gestore, i servizi domiciliari accentrati tutti a Busana sono una inevitabile esigenza organizzativa (bella logica e singolare coerenza con gli impegni elettorali!), la mancanza del medico di base a Ligonchio è una carenza di carattere nazionale, l’aumento TARI e quello spropositato (arretrati compresi) delle utenze forfettarie dell’acqua, sono colpa dell’IREN". L’elenco delle inadempienze del Comune Ventasso non finisce mai per il gruppo di minoranza che aggiunge: "a quando il recupero del Palaghiaccio con soldi disposti dal Parco, il rifugio di Pratizzano ha bisogno di interventi esterni senza i quali il Comune non può redigere il bando per la gestione, la Seggiovia Valle Fonda è ferma per colpa dei controllori che hanno respinto per tre volte i progetti commissionati dal Comune, opere previste per Cerreto Laghi (ciclabile e cabina) non sono ancora iniziate".

s.b.