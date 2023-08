"Troppi project financing in città Concessioni senza garanzie"

"Attenzione ai project financing. Quali sono gli strumenti di garanzia che ha l’Amministrazione verso investitori stranieri?". Un tema interessante quello che sollevano Lorenzo Buffagni (foto), segretario comunale di Azione e Claudio Bigi, responsabile degli enti locali del partito. Che nell’analisi partono dal progetto della piscina di via Melato affidato alla società spagnola di ’Supera’. "Crediamo debba essere rivalutata con la massima prudenza, sotto il profilo della sua bancabilità e del piano economico e finanziario, tenuto conto del rilevante investimento, della durata eccessiva della concessione (42 anni, un’eternità in generale e un tempo infinito nel mondo finanziario ed economico primario ed ordinario per il ritorno dell’investimento. Quante cose accadono in 42 primavere…), dell’incremento eccezionale dei costi di costruzione da quando la proposta è stata formulata e dei tempi e procedure legali e tecniche della successiva gara.

Soprattutto, riteniamo che le proposte e i progetti che impegnano anche l’Amministrazione comunale debbano essere supportati non solo dalle garanzie di tipo economico, ma anche da garanzie sull’affidabilità dei soggetti che le presentano e sulla loro capacità di conoscere il territorio, per evitare le cattive riuscite di altre proposte di aziende straniere “non multinazionali” su progetti tipo Silk Faw, che sembra dimenticato dopo annunci roboanti e una fine imbarazzante per non dire pessima, e quella del Mercato Coperto che rappresenta un grave vulnus per il centro storico e il suo rilancio. E che, vogliamo ricordarlo, secondo quanto previsto nero su bianco nel Pug di recente approvato dal Comune, avrebbe dovuto essere “ripensato in chiave di vetrina delle eccellenze alimentari del territorio”. Assumere impegni progettuali senza la certezza di poterli portare felicemente a termine può risultare fatale per il buon governo della città e delle sue future generazioni".