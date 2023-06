Troppi squilibri pubblico-privato Si intervenga

Emanuele Cavallaro (*)

Garantiamo visite in giornata, a seconda anche delle necessità dei pazienti. Una visita d’urgenza, compresa di ecografia ed eventualmente di elettrocardiogramma e parametri, costa 130 euro, arrivando al massimo a 180 euro con gli esami del sangue". No, non è la riforma dell’emergenza-urgenza di Reggio Emilia, per fortuna. Sono gli obiettivi del primo ’pronto soccorso privato’ che ha aperto a Brescia. Curiosamente, gli obiettivi sono gli stessi: cambia solo il prezzo. A Reggio, con i nuovi Centri Assistenza Urgenza, sarà tutto gratuito.

(*) sindaco di Rubiera