I weekend a Reggio si sono ormai trasformati in uno slalom in mezzo a guerre tra bande. I reggiani e i visitatori vorrebbero però sentire risuonare, idealmente, la stupenda ‘In the City’ di Joe Walsh che chiude il capolavoro ’Warriors’ di Walter Hill. Su quelle note, sulla spiaggia di Coney Island, scendeva il sipario su una notte di violenza. Lo stesso sipario che tutti vorrebbero si chiudesse su questi continui momenti di tensione, mentre le famiglie, gli adolescenti e le persone di qualsiasi età cercano di godersi un centro più vivo che mai. E allora perché quello slalom? Nessuno lo merita. Il Comune e le forze dell'ordine troveranno una quadra, si spera, per ripetere a tutti che questa è una città troppo bella per essere violenta.