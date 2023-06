Troppo dolore per la famiglia di Isabel

Non ci sono ancora notizie ufficiali sui funerali di Isabel Zanichelli, la bambina di sette anni, di Bagnolo in Piano, deceduta alcune ore dopo il suo recupero in mare, a Lido di Classe, avvenuto domenica scorsa sulla costa ravennate.

Il funerale – come già anticipato – dovrebbe svolgersi in forma strettamente privata. In molti, in paese, avrebbero voluto stringersi attorno ai familiari di Isabel, per manifestare dolore, cordoglio e solidarietà a papà Enzo, alla mamma Ulyana Tytyuchenko, di origine ucraina ma da alcuni mesi con nazionalità italiana a tutti gli effetti, la sorellina più piccola, gli altri parenti. Secondo amici vicini alla famiglia Zanichelli, di fronte al comprensibile clamore che ha destato questo dramma – il decesso di una bimba di sette anni non lascia certo indifferente l’intera comunità – i familiari sembrano aver scelto di non esporsi con il loro enorme dolore. Per questo i funerali dovrebbero svolgersi in forma strettamente privata, con i resti della bambina che riposeranno nel cimitero di Bagnolo.

Intanto, sono in corso accertamenti della magistratura ravennate per l’omicidio colposo come ipotesi di reati. Risultano due gli indagati. Disposta l’autopsia sulla bambina, deceduta al Sant’Orsola di Bologna il giorno dopo l’incidente in mare. L’autorità giudiziaria vuole capire se possano esserci responsabilità su quanto accaduto, in una giornata in cui il mare non sembrava pericoloso pur se un po’ mosso, con possibili insidie. Antonio Lecci