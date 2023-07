"Troppo lunghe le attese all’ufficio postale"

Proteste e polemiche per le lunghe attese all’ufficio postale di Veggia.

Il problema viene sollevato da Sandro Mazzoni, cittadino di Dinazzano, che si è fatto portavoce di un gruppo di utenti.

"Ieri mattina – racconta Mazzoni – ho raggiunto le Poste di Veggia per ritirare una raccomandata.

In fila aspettavano già sei-sette persone con una sola addetta allo sportello. Ho atteso circa mezz’ora. Ho quindi chiesto di parlare con la direttrice per esporre la situazione e segnalare la questione dei tempi troppo lunghi. Purtroppo il disagio c’è spesso all’ufficio postale di Veggia. Mi è stato riferito che con un’applicazione è possibile ottenere un appuntamento per il proprio turno, ma non è una soluzione adeguata".

Sandro Mazzoni chiede urgenti provvedimenti per evitare in futuro altri disagi simili. "Serve una maggiore organizzazione e sarebbe importante assumere – sottolinea il cittadino – altro personale per velocizzare il servizio per gli utenti. Ci sono lamentele da parte di altre persone. E’ un problema – aggiunge – che si registra purtroppo anche in altri uffici postali. Non si può certamente attendere così tanto tempo per usufruire di un servizio. A Veggia è successo altre volte di aspettare molto alle Poste".

Per Sandro Mazzoni è necessario apportare rapidamente "migliorie tecnologiche automatiche con l’obiettivo di tutelare i cittadini. Nel 2023 è impensabile lavorare in queste condizioni. Speriamo in futuro di risolvere le difficoltà causate dalle lunghe attese all’ufficio postale nella frazione di Veggia".

mat. b.