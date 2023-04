"Troppo poco tempo per leggere" Rinviato il consiglio dell’Unione

Meno di una settimana per leggere le centinaia di pagine del Bilancio di previsione 2023 dell’Unione Val d’Enza, ed eventualmente formulare degli emendamenti al documento. I consiglieri di minoranza Paolo Savina, Valterio Ferrari ed Alberto Iotti mercoledì sera alla conferenza dei capigruppo hanno sventolato il regolamento e preteso il rinvio del Consiglio dell’ente, in programma ieri sera. La loro richiesta è stata accolta e, in zona cesarini, ieri alle 14, è stato via Pec annunciato il rinvio della seduta al prossimo 26 aprile. Il Regolamento dell’Unione prevede che gli atti siano depositati e messi a disposizione per l’analisi 10 giorni prima dell’approvazione: in questo caso, invece, erano stati consegnati nel corso della giornata del Venerdì Santo cioè a 6 giorni dal Consiglio. Tra le voci notevoli del Bilancio che si va ad approvare fa impressione la previsione per l’anno in corso di staccare contravvenzioni per circa 2,2 milioni di euro, a cui però fa da contrappunto un’altra voce: accantonamenti per 800mila euro (circa il 40% dell’ammontare delle multe) per crediti inesigibili a causa della pessima e incivile abitudine di molti sanzionati di non pagare. Un’importante cifra (circa 1,1 milioni di euro) di fondi pubblici invece verrà destinata ad una serie di interventi per allargare lo spazio di "cittadinanza digitale": la possibilità per gli abitanti del distretto di fruire al meglio i servizi online dell’Unione e dei singoli Comuni. Notazione a margine di questo fondamentale passaggio politico-amministrativo, un bizzarro errore materiale commesso dal Revisore dei conti, che nel frontespizio della sua relazione ha collocato l’Unione Val d’Enza in provincia di Parma.

Francesca Chilloni