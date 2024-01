Troppo vicino alla casa dell'ex compagna, arrestato a Gualtieri

Gualtieri (Reggio Emilia), 26 gennaio 2024 – Doveva restare distante dall’ex compagna e dai figli, dopo che il giudice ha disposto nel giugno dello scorso anno l’allontanamento obbligatorio per un uomo di 35 anni, residente a Gualtieri, dopo la denuncia per maltrattamenti alla donna, talvolta anche in presenza dei figli minori. La gelosia sarebbe stata alla base del comportamento dell’uomo, fra telefonate continue, messaggi a ogni momento della giornata, minacce, fino a uno schiaffo al volto. Due giorni fa ai carabinieri di Gualtieri è stata però segnalata la presenza dell’uomo davanti all’abitazione dell’ex convivente, mentre lei si trovava in tribunale a Reggio proprio per questioni legate alla sua vicenda. I carabinieri hanno fermato il 35enne, arrestato per la violazione del divieto, oltre che per atti persecutori e altre illecite condotte dei giorni precedenti, fra telefonate e minacce. L’uomo è stato portato in carcere in stato di arresto, a disposizione della magistratura.