Troppo vicino all’ex moglie dopo i divieti, uomo arrestato

Doveva restare a evidente distanza dall’ex moglie, in virtù di un provvedimento cautelare del giudice, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia. Ma l’uomo, di 56 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Correggio e portato in carcere dopo aver violato l’ordinanza dell’autorità giudiziaria, avvicinandosi un po’ troppo al luogo in cui l’ex moglie lavora e da cui, invece, doveva restare a debita distanza, oltretutto con il controllo affidato al braccialetto elettronico. Già l’anno scorso l’uomo era finito nei guai con la giustizia per gravi minacce alla donna, avvicinata sul posto di lavoro esbattendo i pugni contro la vetrata della porta. Erano intervenuti i carabinieri bloccando l’uomo, trovato in possesso di una chiave inglese di 40 centimetri di lunghezza, la stessa che il 56enne aveva annunciato di voler usare, minacciato di morte l’ex moglie.

Un episodio che aveva portato all’arresto del 56enne, con concessione dei domiciliari, fino allo scorso settembre, quando era stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico. Ma lo scorso fine settimana l’uomo ha violato il provvedimento di allontanamento, raggiungendo il luogo di lavoro dell’ex moglie. Immediata la segnalazione ai carabinieri, giunti sul posto. Confermata la violazione delle disposizioni del giudice, il 56enne è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.