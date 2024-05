Trotta pronto a incontrare C.Volo: "La prossima settimana parleremo. Servono più eventi medi in Arena"

A lui va il merito di aver portato a Rcf Arena gli Ac/Dc, evento che ha segnato la svolta della struttura reggiana, lanciandola tra i massimi palchi d’Europa. Claudio Trotta, produttore artistico e organizzatore di spettacoli musicali dal vivo, è il vero deus ex machina dell’operazione che ha dato il via a questo cambio di passo.

Claudio Trotta, ci fa un bilancio del concerto?

"È stato un live straordinario, epocale per l’intera Italia: sia per la portata artistica sia per l’esperienza vissuta dalle oltre 100mila persone presenti, che hanno partecipato con grandissima passione e attenzione. Tutti hanno sentito e visto bene. Così come hanno funzionato i servizi e la viabilità. I flussi in entrata e in uscita si sono svolti senza particolari problemi, in modo sereno. E la performance degli Ac/Dc è stata di altissimo livello, confermando la leggenda che sono. Poi il meteo, che nei giorni precedenti aveva preoccupato, è stato clemente e ha permesso una bellissima giornata".

Pensa che la sua collaborazione con CVolo spa, dopo questa riuscitissima esperienza, continuerà?

"Non c’è nulla di deciso, ma per quanto Roberto Olivi ha dichiarato – cioè che per Rcf Arena non esiste più un’esclusiva riguardo l’organizzazione dei concerti – non esclude che potrà esserci. La prossima settimana infatti io e Olivi ci incontreremo per parlare e confrontarci. Questa nuova amministrazione ha già manifestato il fatto che intende migliorare e ampliare la proposta. Il concerto degli Ac/Dc non basta, è solo il primo passo di un’evoluzione".

Qualche idea?

"Non è realistico pensare soltanto a concerti da 100mila persone. Insieme a questi, che comunque vanno potenziati per numero e livello, si devono prevedere anche eventi più contenuti, anche con posti a sedere. È necessario creare un equilibrio tra le due dimensioni per poter utilizzare al meglio la struttura".