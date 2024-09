Troupe tv aggredita, inquilino abusivo prende a schiaffi giornalista di Mediaset

Reggio Emilia, 29 settembre 2024 – Ha aggredito una troupe televisiva di Mediaset, prendendo a schiaffi e calci il giornalista Francesco Leone della trasmissione ’Fuori dal Coro’. L’inviato ieri pomeriggio stava realizzando un servizio sulle occupazioni abusive. In particolare in via Grillenzoni, 8 – tra la Rosta e l’ospedale – dove stava cercando di intervistare un 46enne ghanese che continua a vivere da tempo nell’appartamento nonostante su di lui penda uno sfratto esecutivo emesso dal tribunale.

L’immobile è di proprietà di Gino Rossi, attivista e già candidato al consiglio comunale alle scorse elezioni amministrative tra le fila di Coalizione Civica, che da sempre battaglia contro il degrado della zona stazione e dintorni. “Ho acquistato l’abitazione a gennaio scorso all’asta – racconta – All’interno però c’era già questo inquilino, nei confronti del quale il tribunale aveva già convalidato uno sfratto. Qui vivrebbe da solo, anche se spesso si accamperebbero persone poco raccomandabili, habituè della zona stazione.

Tra un mese è stata fissata la data definitiva per lo sfratto. Io pago Imu e altre tasse, ma non sono padrone a casa mia. Sono stato contattato da Mediaset che voleva realizzare un servizio sulla questione e così ho pensato che potesse essere l’occasione per trovare una soluzione in via bonaria”. Ma non è andata esattamente così. “L’ho contattato per chiedergli un appuntamento, ma ho ricevuto solo minacce – continua Rossi – Mi ha scritto: ‘Se vado in galera, qualcuno va al cimitero’. E mi ha detto che “se ne andrà di casa solo quando arriva Gesù...’”.

La troupe tv però non demorde e si presenta sotto casa, trovando il 46enne. “Ciao, ma tu non dovevi andare via?”, gli ha detto il giornalista che già mesi fa aveva realizzato un analogo servizio che lo riguardava. “Prima li ha aggrediti verbalmente – racconta Rossi – Poi ha chiamato i rinforzi, con altri amici della zona stazione che però conosco in quanto servo loro alla mensa dei poveri. Così hanno cercato di fermarlo, ma lui ha tirato uno schiaffone al giornalista, poi lo ha preso a calci e infine ha dato un pugno alla telecamere per poi fuggire”. Il giornalista ha dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso. Infine sono arrivati i carabinieri e dopo mezzora è tornato l’inquilino. Identificato, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personali.