Trova il camper occupato: "C’erano due stranieri. Hanno fatto danni ingenti"

Un’intrusione in un camper e una rissa tra alcune persone in via don Alai nella zona della stazione di Reggio.

I due episodi sono avvenuti ieri mattina. A segnarli, con grande preoccupazione, è Gino Rossi, residente in piazzale Marconi. "Ieri mattina – racconta Rossi – ho trovato, verso le 10.30, il mio camper occupato da due uomini d’origine straniera. Hanno rotto due finestre. Ho quindi chiamato il 113. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Le due persone sono state allontanate e portate in seguito al comando dei carabinieri. Purtroppo hanno causato dei danni ingenti all’interno del mio mezzo. Manca dell’attrezzattura da campeggio ed è stato utilizzato sicuramente per alcune ore dalla notte".

Rossi ieri è poi rientrato nella sua abitazione e poco dopo, verso le 13.30, ha assistito dalla finestra a una rissa tra altre persone, di origine straniera, sempre nella medesima zona.

"Si sono picchiati e urlavano – dice il residente –. Queste risse sono frequenti, anche durante la giornata. Sono necessari dei provvedimenti per risolvere il problema della sicurezza della zona stazione. Nei mesi scorsi sono stato perfino aggredito e picchiato da un uomo. Il mio camper, parcheggiato sempre in via Alai, era stato già visitato altre due volte da malintenzionati. Sono molto preoccupato: la situazione è fuori controllo".