Trova portafoglio a San Polo, prende i soldi e viene denunciata

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 4 agosto 2023 – A pochi metri da una banca ha ritrovato un portafogli, premurandosi di consegnarlo ai carabinieri per la restituzione alla proprietaria. Ma prima lo ha svuotato dei 450 euro che vi erano all’interno. Per questo una donna di 56 anni, abitante in Val d’Enza, è stata denunciata per furto aggravato. La vittima, una donna di 44 anni, il 20 luglio si era recata a un bancomat a San Polo, prelevando la somma di 300 euro, riposta nel portafoglio, che gli è scivolato dalla borsetta finendo a terra. La 56enne poco dopo ha rinvenuto il portafogli con il denaro, che ha subito prelevato. Poi ha portato quanto rimasto in caserma. Grazie alle telecamere di videosorveglianza si è ricostruito quanto successo. Alla fine la 56enne ha ammesso di aver prelevato il denaro e di averlo spese per acquistare dei farmaci. Ma è stata comunque denunciata per il furto.