Trova un portafoglio, prende i soldi Poi lo consegna vuoto ai carabinieri

Trova un portafogli e lo restituisce ai carabinieri… dopo averlo svuotato del denaro: furto aggravato è l’accusa per una donna di 56 anni abitante in Val d’Enza. "Tra gli Uomini ci sono ladri che non hanno ancora rubato nulla", diceva il poeta Khalil Gibran, e la 56enne probabilmente si trovava in questa condizione prima di trovare accanto a un bancomat un borsellino contenente 450 euro. Forse per un estremo scrupolo morale, ha deciso di restituire i documenti ma si è intascata la somma: ma le telecamere di videosorveglianza della banca l’avevano immortalata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Polo il 20 luglio attorno alla mezza una donna di 44 anni si è recata a uno sportello bancomat del paese, prelevando 300 euro che riponeva nel portafogli. Andandosene, la donna ha fatto il gesto di infilare nella propria borsa il borsellino, ma questo è scivolato a terra. Passano pochi minuti e, secondo quanto documentato dalle telecamere, una donna esce dall’istituto bancario, nota l’oggetto a terra e lo raccoglie. La stessa donna poche ore dopo si presenta dai carabinieri di San Polo per restituirlo alla legittima proprietaria e se ne va.

La 44enne viene contattata dai militari per la restituzione del portafogli, ma con sgomento si accorge che, pur essendoci i documenti, è sparito tutto il denaro: i 300 prelevati e altri 150. Così sporge denuncia.

I carabinieri guardano le riprese della videosorveglianza della banca e incastrano la 56enne. Convocata in caserma, davanti alle prove ammette di aver preso i soldi e dice di averli spesi per acquistare medicinali. È stata denunciata alla Procura.

Francesca Chilloni