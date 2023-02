Trova una credit card e la usa al bar

C’è chi trova un portafogli e si preoccupa di rintracciare subito il legittimo proprietario. Ma ci sono anche quelli senza morale e dignità, che sfilano la carta di credito altrui e vanno al bar. L’altro pomeriggio, verso le 14,30, una giovane di 27 anni si è accorta di aver perso il portafogli. Non solo; la App collegata alla carta di credito le segnalava tramite telefonino una spesa dietro l’altra. Così la ragazza, allarmata, si è precipitata in questura. Le ultime transazioni erano state registrate al bar Marconi, di fronte alla stazione. Ed è lì che si è portata una Volante. Gli agenti hanno raccolto la descrizione della persona sospetta, inquadrata anche dalla telecamere. L’uomo, che non dev’essere Arsenio Lupin, poco dopo è passato proprio davanti al portone della questura. Accompagnato in ufficio, è stato identificato e denunciato. Ha 23 anni. In tasca aveva ancora il portafogli e la carta di credito della ragazza.