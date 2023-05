Trova una mitraglietta in garage

Un’incredibile scoperta a sorpresa in un box auto: è stata ritrovata una mitraglietta Sten calibro 9x19, della II Guerra Mondiale. La proprietaria del garage, una 65enne, ha allertato i carabinieri di Cavriago che sono intervenuti recuperando l’arma. Si tratta di una pistola mitragliatore in pessimo stato di conservazione, non funzionante. Lo Sten (progettato nel 1940 un Gran Bretagna) fu una delle armi a canna corta più utilizzate dagli Alleati nei teatri di guerra del Commonwealth e in Francia, ma fornite anche ai combattenti della Resistenza, a cui venivano paracadutate armi dall’aviazione britannica. Proprio per la sua valenza simbolica, compare anche in alcune canzoni, non ultime quelle dei Modena City Ramblers ispirate al libro "Il bracciale di sterline", del compianto giornalista Matteo Incerti: "La streda la se slonga cun al Sten c’am tira a bas", cantano raccontando l’Operazione Tombola, l’attacco Alleato-partigiano al comando tedesco della Linea Gotica ovest ad Albinea il 27 marzo 1945. La 65enne una ventina di anni fa ha acquistato un’abitazione, nel cui box appunto qualcuno aveva nascosto lo Sten, forse partigiani poi deceduti oppure che, nel dopoguerra, aspettavano di partecipare alla "rivoluzione proletaria". Il 6 luglio 2021 a Quattro Castella durante una ristrutturazione in una cantina vennera recuperata una cassa contenente uno Sten cal. 9 con tre caricatori e 38 proiettili, etre granate MK2.

Francesca Chilloni