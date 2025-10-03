Trovano droga in casa. Nei guai l’uomo ferito

Si aggiungono nuovi tasselli alla vicenda – di cui il Carlino ha scritto nei giorni scorsi – del giovane straniero lasciato domenica notte davanti alla sede della Croce rossa di Fabbrico, visibilmente ferito e sotto choc, con i suoi accompagnatori che se ne sono andati, fornendo ben pochi elementi per poter chiarire la dinamica dei fatti. Lo straniero, risultato essere un trentenne nordafricano residente a Fabbrico, finito successivamente nei guai per possesso di droga a uso personale. Dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, infatti, il ferito ha iniziato a riprendersi da un evidente stato di ebbrezza alcolica. Ma a quel punto, pretendendo di essere riaccompagnato a casa, ha iniziato a manifestare un comportamento molesto e potenzialmente pericoloso per gli operatori della struttura sanitaria. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per evitare che la situazione potesse degenerare. A dire del trentenne, le ferite sarebbero derivate da una accidentale caduta in monopattino. Questa versione non sembra però essere del tutto attendibile, in particolare per un vistoso taglio al braccio sinistro, con elementi non compatibile con un eventuale contatto con asfalto o terreno. Sta di fatto che i carabinieri, per identificare lo straniero (che non era in possesso di documenti), si sono recati alla sua abitazione, a Fabbrico. E qui, nel cercare i documenti, i militari dell’Arma si sono imbattuti in una piccola dose di droga, trovando in una camera un grammo di hashish. E anche il suo coinquilino, di 25 anni, è stato trovato a sua volta in possesso di alcuni grammi di cocaina. Essendo emersi degli elementi sull’ipotesi dell’uso personale della droga, entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. E continuano gli accertamenti per chiarire la dinamica del ferimento del trentenne.

Antonio Lecci