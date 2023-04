Trovata dal figlio in casa priva di sensi, si è spenta a 95 anni Adele Baroni

Si è spenta, forse mentre riposava, domenica pomeriggio nella sua abitazione, al Condominio Giardino a Correggio. Il figlio Andrea, non ottenendo risposte al telefono, si è insospettito ed è andato all’abitazione. L’ha trovata priva di sensi e ha dato l’allarme al 118, mobilitando ambulanza e automedica. Ogni soccorso è risultato inutile. Adele Baroni (foto), vedova Manzotti, aveva 95 anni. Persona solare, autosufficiente fino all’ultimo, era molto conosciuta e benvoluta. In passato aveva lavorato come impiegata alla Cassa di Risparmio, nelle filiali di Correggio e Rio Saliceto. Oltre mezzo secolo fa era rimasta vedova, alla scomparsa del marito Fernando. Lascia il figlio Andrea (già presidente del consiglio comunale a Correggio, ex presidente del locale Lions Club, attuale presidente dell’Asp Minori di Modena), la nuora Sumire, i nipoti Daria e Biagio, altri parenti. Funerali (agenzia Cabassi) oggi alle 9,15 nella basilica di San Quirino, poi al cimitero di Correggio.