Trovata in casa 68enne senza vita

Da sabato non dava notizie di sé. Ma era già capitato in passato di restare per qualche giorno senza comunicare con parenti o amici. Per questo il perdurante silenzio non aveva insospettito più di tanto parenti o vicini di casa. Solo ieri mattina, quando un operatore assistenziale si è recato all’abitazione di viale Filippini, in centro a Luzzara, per il consueto servizio settimanale, non ottenendo risposte dall’appartamento ha deciso di allertare i soccorsi.

Sono arrivati gli operatori della Croce rossa, l’autoinfermieristica, con i vigili del fuoco di Guastalla chiamati ad aprire la porta. Ma una volta entrati in casa ci si è accorti che la donna, Claudia Zanichelli, pensionata di 68 anni, era ormai priva di vita, da almeno due o tre giorni. Il personale dell’automedica di Guastalla ha diagnosticato il decesso.

Nella concitazione del momento, all’arrivo dei soccorsi, il figlio della donna – nel frattempo arrivato a Luzzara – è venuto a contatto col vetro di una finestra, restando ferito a un braccio. E’ stato medicato sul posto e poi trasportato in pronto soccorso a Guastalla, a bordo di un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Le cause del decesso risultano naturali, legate a un improvviso malore.