Trovata morta in casa: è mistero. Il compagno interrogato dai carabinieri

Reggio Emilia, 15 maggio 2025 – Lei, Daniela Coman, trovata morta in casa dove sono arrivati i carabinieri grazie alla segnalazione dell’ex compagno della vittima. Lui, l’attuale compagno, sotto interrogatorio.

Sono questi i primi contorni del giallo che ha scosso Correggio, in provincia di Reggio Emilia. La vittima è una donna di 48 anni, di origini romene e residente a Sassuolo, nel Modenese: sul suo corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza, ma gli investigatori vogliono comunque indagare più a fondo sulle cause che hanno provocato il decesso di Daniela Coman che aveva da qualche mese iniziato la convivenza a Correggio con un uomo. I vicini hanno segnalato ai carabinieri le frequenti liti della coppia. L’uomo – come detto – viene sentito dai militari come persona informata dei fatti.

La scoperta del corpo è avvenuta grazie alla segnalazione dell’ex compagno di lei, un uomo sassolese con il quale la donna ha avuto anche un figlio. Preoccupato perché Daniela non rispondeva più né alle telefonate né ai messaggi, ha chiamato i carabinieri che sono quindi arrivati alla tragica scoperta.