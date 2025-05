Trovata morta in casa, sospetti sulle cause del decesso

Correggio (Reggio Emilia), 15 maggio 2025 - Una donna di origine rumena, D.C., di 48 anni, è stata trovata priva di vita nel suo attuale domicilio, a Prato di Correggio, nella Pianura Reggiana. Secondo i primi accertamenti non risultano esserci segni di violenza sul corpo, ma ci sono ancora diversi elementi da valutare. Tutto è iniziato dal sospetto della sorella della donna, che già da ieri mattina non rispondeva alle sue telefonate. E’ stato contattato l’ex compagno, a Sassuolo (la cittadina dove risulta ancora risiedere la 48enne), il quale si è recato all’attuale domicilio di Correggio, senza alcuna risposta all’appartamento di Prato. In serata è stata presentata una formale denuncia di scomparsa ai carabinieri, intervenuti con soccorsi sanitari e vigili del fuoco. Una volta aperta la porta, in camera, sul letto, è stato trovato il corpo della donna, deceduta da diverse ore. Il medico del primo soccorso e il medico legale non hanno rilevato segni di violenza sul corpo, ma restano ancora diversi dubbi sulle cause della morte. Per questo la magistratura ha disposto l’autopsia, con il corpo trasferito alla Medicina legale di Modena. Non si esclude un malore, ma neppure altre cause. I carabinieri hanno rintracciato nella notte l’attuale compagno della donna (tra la coppia pare ci fossero frequenti litigi), così come sono stati sentiti l’ex compagno e altri parenti della 48enne. L’esito degli interrogatori e il risultato dell’autopsia potrebbero fornire chiarimenti su quanto accaduto. Intanto, la magistratura ha disposto il sequestro dell’abitazione in cui è stato rinvenuto il corpo della donna di origine rumena.